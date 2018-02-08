وزير الخارجية الصينى: نأمل أن تتمكن الكوريتان من فتح الباب أمام السلام





رويترز

قال وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، إن بكين تأمل أن تحافظ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على الزخم الحالى وتعملان على فتح الباب تدريجيا أمام السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وكان وانغ يتحدث فى إفادة فى بكين قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية رسميا فى سول التى تشارك فيها بيونجيانج.

وتأمل كوريا الجنوبية أن تكون الدورة الأولمبية فرصة للانفتاح من جديد على الشمال وبدء حوار لحل واحدة من أخطر الأزمات فى العالم.