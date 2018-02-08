وزير الخارجية الألمانى يهاجم خلفه المحتمل مارتن شولتز





(أ ف ب)

هاجم وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابرييل خلفه المحتمل فى هذا المنصب مارتن شولتز متهما إياه بعدم الوفاء بالتزامه عدم المشاركة فى حكومة برئاسة انجيلا ميركل.

وقال جابرييل فى مقابلة مع مجموعة "فانكي" الصحافية الإقليمية تنشر الجمعة "ما يبقى فقط هو ان نأسف الى اى مدى نتصرف عندنا فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بقلة احترام الواحد تجاه الأخر، وان نرى ان الكلمة التى نقولها لا قيمة لها".

ويشير جابرييل، الرئيس السابق للحزب الاشتراكى الديمقراطي، إلى إعلان شولتز الأربعاء رغبته فى أن يكون وزيرا للخارجية فى الحكومة الجديدة التى تستعد ميركل لتشكيلها.

وشولتز الذى أعلن أيضا أنه لن يستمر فى رئاسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى التى تولاها قبل عام، كان رفض تماما الانضمام الى حكومة تتراسها المستشارة المحافظة.

ولن يشارك جابرييل فى الحكومة الائتلافية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين بعدما توافقوا صباح الاربعاء على برنامج حكومى مشترك.

وأضاف "لقد توليت بسرور منصب وزير الخارجية، وفى نظر الشعب فقد قمت بمهماتى على اكمل وجه. وآسف لتجاهل القيادة الجديدة للحزب الاشتراكى الديمقراطى هذا التقدير الشعبى لعملي".

وفى مؤشر آخر الى استيائه، الغى وزير الخارجية مشاركته المقررة نهاية الأسبوع المقبل فى مؤتمر ميونيخ (جنوب) حول الأمن.