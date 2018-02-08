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وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظى الصعيد فى الأقصر

الخميس، 08 فبراير 2018 02:00 ص
وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظى الصعيد فى الأقصر اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية


كتب سيد الخلفاوى
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يزور اليوم الخميس اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية عددا من محافظات جنوب الصعيد، فى ثانى جولاته الميدانية منذ توليه منصبه، ومن المقرر أن يلتقى الجندى محافظى  ( سوهاج ، وقنا، والأقصر، وأسوان ، والبحر الأحمر ) وتستضيف محافظة الأقصر هذا اللقاء .
 
ويهدف الاجتماع إلى التعرف من المحافظين على تفاصيل أهم المشروعات التنموية المنفذة حاليا ونسب إنجازها، وكذلك التعرف على رؤى وتصورات ومطالبهم لدفع العمل التنفيذى بمحافظاتهم وأهم مطالب التنسيق اللازمة مع مجلس الوزراء، والموضوعات المطلوب إدراجها فى أول اجتماع لمجلس المحافظين المقبل.
 
جدير بالذكر أنه من المخطط أن يلتقى وزير التنمية المحلية بكل المحافظين خلال الأسبوع الحالى والمقبل قبل انعقاد مجلس المحافظين نهاية الشهر الحالى.
 
 
 
 

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