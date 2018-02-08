وزير الأوقاف يعتمد 1.5 مليون جنيه للإسهام فى علاج مرضى الأورام





كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، 1,540,000(مليون وخمسمائة وأربعون ألف جنيه)، من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف للإسهام فى علاج مرضى الأورام من العاملين بالأوقاف بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة.

ويأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف وتخفيف المعاناة عن المرضى منهم.