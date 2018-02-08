وزير الأوقاف: نحتاج مضاعفة جهود الترجمة لنشر رسالتنا فى جميع أنحاء العالم

وزير الأوقاف: نحتاج مضاعفة جهود الترجمة لنشر رسالتنا فى جميع أنحاء العالمالخميس، 08 فبراير 2018 09:58 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا، اليوم الخميس، مع لجنتى اللغات والترجمة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حضره الدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سامى ربيع الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وأعضاء اللجنة، والدكتور سعيد عطية عميد كلية اللغات والترجمة السابق و أعضاء اللجنة.
وأكد وزير الأوقاف أن قضية الترجمة هى قضية رسالة ونحن نحتاج إلى مضاعفة الجهود لنشر رسالتنا فى جميع أنحاء العالم، كما أشار إلى أن حركة الترجمة ليست من نافلة القول فى هذا التوقيت وهى من فروض الكفايات وقد تتعين، وأن الإعلام الوطنى له دور كبير فى التثقيف وبناء الشخصية، ودورنا يتكامل مع الإعلام الوطنى.
وحول الإعداد لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يعقد فى الفترة 26-27 فبراير 2018م تحت عنوان: (صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها ) أكد وزير الأوقاف أن المؤتمر يهدف إلى تعرية الفكر الإرهابى والظلامى ومن يقف خلف صناعة الإرهاب، كما يهدف إلى بيان حتمية المواجهة.
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