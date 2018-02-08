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وزيرة الهجرة تبدأ جولة من باريس للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الخميس، 08 فبراير 2018 01:00 ص
وزيرة الهجرة تبدأ جولة من باريس للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


كتب رضا حبيشى
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تبدأ السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح الخميس،  جولة خارجية إلى عدد من الدول  تبدأ بالعاصمة الفرنسية باريس، لحث المصريين بالخارج على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس ‏المقبل.
 
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم فى مختلف القضايا، وذلك بناءً على توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإطلاع المواطنين بالخارج على الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن جولتها الخارجية المقبلة ستشمل عددًا من الدول، وستلتقى الجاليات المصرية الموجودة بهذه الدول لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى والوطنى فى إبداء الرأى، مشيرة إلى أن الجولة جاءت للبناء على المكتسبات التى تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم فى كل خطط الدولة المستقبلية.
 
 

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