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ورشة عمل بتونس للتعريف بالمؤتمر الدولى لإعادة إعمار مدينة بنغازى

الخميس، 08 فبراير 2018 07:58 م
ورشة عمل بتونس للتعريف بالمؤتمر الدولى لإعادة إعمار مدينة بنغازى الوفد الليبى المشاركة فى ورشة المؤتمر الدولى لاعادة اعمار بنغازى


كتب - أحمد جمعة
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أقامت لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر والمعرض الدولى لإعمار بنغازى ورشة عمل للتعريف بأهداف ومحاور المؤتمر، اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، وذلك بحضور كل من وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايرى ومستشار الاتحاد الأفريقى عبدالرزاق الخلادى ووحيدة العيارى مبعوث الاتحاد الأفريقى لليبيا ومبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا الدكتور صلاح الدين الجمالى ومندوبى بعض الشركات الإنشائية.
جانب من الحضور فى ورشة العمل
جانب من الحضور فى ورشة العمل

افتتح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمعرض الدولى برنامج الورشة بكلمة ترحيبيه بالضيوف، موضحا أن أعمال المؤتمر والمعرض الدولى لإعادة إعمار مدينة بنغازى ، من ثم عرض كلمة مرئية لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح دعما لأعمال اللجنة المشكلة ودعوة الجهات الدولية والمحلية للمشاركة فى أعمال المؤتمر والمعرض تلتها كلمة رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر والمعرض الدولى لإعادة إعمار مدينة بنغازى عائشة الطبلقى بالترحيب وشرح أعمال اللجنة والدعوة للمشاركة للجهات الدولية والشركات فى المؤتمر والمعرض الدولى الذى سيقام  خلال الفترة من  5 إلى 10 مايو المقبل بمدينة بنغازى من ثم عرض مرئى مفصل من قبل المهندس على ابحيرى لمخطط بنغازى وإحصائيات مهمة فى أرقام للمدينة وفرص الاستثمار المتاحة، والاقتصاد فى ليبيا والآليات لعملية التمويل المطلوبة ، والأضرار التى حدثت بالمدينة وعرض عينات من الدمار ،وعملية إعادة الإعمار للمدينة، وإسكان النازحين وتعويضهم عن الأضرار وتوضيح أهمية التخطيط الجيد لعملية الإعمار والحث على وجوب بداية العمل فى البرنامج التنموى وأهميته.

 

 ختاما أكد مبعوث جامعة الدول العربية الدكتور صلاح الدين الجمالي وأيضا  مبعوث الاتحاد الأفريقى ، على دعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينة بنغازى وسيتم توضيح محاور وأهداف المؤتمر لجميع مندوبى الدول العربية لدى الجامعة من أجل المشاركة والحضور، وسيتم تنسيق اجتماع لدى جامعة الدول العربية للتعريف والتوضيح لكل المندوبين وسيكون الاجتماع بمقر جامعة الدول العربية وباللجان المختصة بجامعة الدول العربية.


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