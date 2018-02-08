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خالد صلاح
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هبوط المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بمعدل 2 %

الخميس، 08 فبراير 2018 08:20 م
هبوط المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بمعدل 2 % البورصة الأمريكية


رويترز
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أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية زادت من خسائرها وهبطت أكثر من 2 %

وأغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس الأربعاء بعد جلسة متقلبة، بفعل خسائر لأسهم قطاعى التكنولوجيا والطاقة، بينما هيأ المستثمرون أنفسهم لسوق أكثر تقلبا فى أعقاب تقلبات حادة فى الجلسات القليلة الماضية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 19.42 نقطة، أو 0.08 %، إلى 24893.35 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.48 نقطة، أو 0.50 %، ليغلق عند 2681.66 نقطة.

 


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