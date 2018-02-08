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الخميس، 08 فبراير 2018 05:33 ص
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نيابة الجيزة تطلب التحريات فى اتهام 5 أشخاص بالاستيلاء على ماكينات مصنع أقمشة

الخميس، 08 فبراير 2018 05:00 ص
نيابة الجيزة تطلب التحريات فى اتهام 5 أشخاص بالاستيلاء على ماكينات مصنع أقمشة المتهمون رهن التحريات


كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام 5 أشخاص بالاستيلاء على عدد من ماكينات مصنع أقمشة وكميات من الخامات وإشعال النار بالمصنع.

طلبت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام 5 أشخاص بالاستيلاء على عدد من ماكينات مصنع أقمشة وكميات من الخامات وإشعال النار بالمصنع، بسبب خلافات بينهم وصاحب المصنع.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من مدير مصنع ملابس أتهم فيه 5 أشخاص بالاستيلاء على عدد من ماكينات المصنع وكميات من القماش وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، ثم أشعلوا النار بالمصنع وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين ألقت الشرطة القبض عليهم وبحوزتهم السيارة، وبمواجهتهم نفوا ارتكاب الواقعة، وذكروا انهم شركاء بالمصنع وتجمعهم خلافات مالية بمن يديره .

تحرر بالواقعة المحضر وأحاله اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة التى باشرت التحقيق وطلبت التحريات.


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