نيابة البساتين تحيل المتهم بسرقة راقصة "أه لو لعبت يا زهر" للمحاكمة





كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار تامر عاشور بإحالة أحد أفراد فرقة الراقصة ألا كوشنير للمحاكمة أمام محكمة جنح البساتين عقب اتهامه بالشروع فى سرقتها.

وكشفت تحقيقات عمر الصغير وكيل النيابة، أن المتهم انتظر الراقصة ألا كوشنير، أسفل منزلها بالمعادى وحاول سرقة حقيبتها وفر هاربا.

وتلقى المقدم على الفيصل رئيس مباحث البساتين بلاغا من الراقصة ألا كوشنير تفيد فيه بمحاولة أحد أفراد فرقتها سرقتها، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ فتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة والتى أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.