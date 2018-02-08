نيابة الأميرية تقرر حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة "بلاعة"





كتب محمد محسوب

قرر المستشار محمد عبدالبارى، وكيل نيابة الأميرية، بإشراف المستشار أحمد الشيمى، رئيس النيابة، حبس 3 عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة بلاعة من مصنع أدوية بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط "س.ع"، على خلفية اتهامه بسرقة بلاعة من أحد المصانع، برفقة أحمد. س، وأشرف م.، حيث كان المتهمان الآخران متواجدان داخل مربكة توك توك، وقام الثلاثة بوضع البلاعة بالتوك توك، وحاولوا الهرب