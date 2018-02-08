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ننشر أماكن انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال فبراير للصيانة الدورية للشبكات

الخميس، 08 فبراير 2018 07:36 م
ننشر أماكن انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال فبراير للصيانة الدورية للشبكات انقطاع التيار الكهربائى -ارشيفية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية أنة فى إطار خطة الصيانة الدورية التى تنفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن خلال فبراير الجارى 2018، فى الفترة من اليوم 1 فبراير حتى 28 فبراير الجارى.

 

وأشار فى بيان له أن انقطاع التيار سيكون بالأماكن التالية، منطقة قسم أول ومشتل الهيئة ومبنى إدارى تابع لشركة التمساح، وحمام سباحة تابع لهيئة قناة السويس، مجمع مخابز تابع للتموين مصنع بالمنطقة الصناعية شركة تابعة لقناة السويس، مساكن بحى الأسرة برج سكنى شارع الثلاثينى، شارع محمد على برج سكنى بجوار مسجد الحرمين، شركة مياه غازية بالمنطقة الصناعية، كشك بجوار مستشفى قناة السويس، ميدان مصطفى كامل والمحكمة الإدارية برج سكنى بميدان عباس شارع الأهرام.

 

وأشار مدير شبكات كهرباء الإسماعيلية فى بيان له اليوم إلى  أنة فى حى ثان سيتم فصل التيارعن شارع طنطا وسوق الجمعة، وشارع السكة الحديد وبرج ابو المعاطى ومدرسة على مبارك، وحضانة فايز سلامة وشارع أحمد صقر ومدرسة الصنايع بنات، ومدرسة المكفوفين والجمعية الصناعية، وبرج الأندلس وبرج المرور، ونادى السلام ومساكن المعلمين، والمنطق المحيطة ومخبز إلى  البحرى، وأول ش الدقهلية والبحرى، والسلام ومدرسة النهضة وشارع العشرينى والمنصورة، وبرج محمد بكر وشارع الغابة ومدرسة السلام الإعدادية، والمنطقة المحيطة وشارع شل وشارع المستشفى، ودوران رضا، ومنطقة عمر المختار بالبلابسة وشارع المخبز الآلى.

 

وأضاف المهندس السيد إسماعيل رئيس شبكات كهرباء الإسماعيلية أنة سيتم الفصل فى نفس الفترة حتى نهاية شهر فبراير الحالى، فى إدارة كهرباء الشيخ زايد بالتوالى أرض الجمعيات الثالثة جاهز، حى المروة والخامسة والطرق الكبارى ،وشارع التجارى وأرض الجمعيات، وبجوار المخبز الآلى، ومصنع الملابس الجاهزة وشارع الدوحة ومنطقة أبراج القضاة، والدائرى والمنطقة الأولى، وعمارات السابعة بنك و520 وحدة، و شارع بنها وخلف القوى العاملة ومنطقة الحرفى، ولوحة الشيخ زايد.


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