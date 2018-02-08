نقابة الإعلاميين ترسل إنذاراً ثانياً لأحمد الشريف للخضوع للتحقيق

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أعلن حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اللجنة القانونية بالنقابة ستوجه إنذار ثانياً لأحمد الشريف مقدم برنامج "ملعب الشريف" على قناة "LTC "، بضرورة مثوله للتحقيق أمام اللجنة بشأن التجاوزات التي وقعت أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج الشريف.

وقال الكنيسي، فى بيان، إن عدم التزام الشريف بالحضور بعد الإنذار الثاني يُعد اعترافاً منه بالخطأ وسيعرضه للإيقاف، كما سيتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قناته باعتبارها شريكة في المسئولية.

وشدد الكنيسي على أن هذا البيان العلني بمثابة إخطار للشريف، كما سيتم إرسال خطاب رسمى لقناة "LTC " فى هذا الشأن.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن عبد الناصر زيدان مقدم برنامج "كورة بلدنا" على قناة "الحدث اليوم" حضر اليوم الخميس جلسة التحقيق بمقر النقابة، موضحا أنه فور انتهاء اللجنة القانونية من تقريرها سيتم عرضه على مجلس النقابة.