video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الإعلاميين ترسل إنذاراً ثانياً لأحمد الشريف للخضوع للتحقيق

الخميس، 08 فبراير 2018 11:56 م
نقابة الإعلاميين ترسل إنذاراً ثانياً لأحمد الشريف للخضوع للتحقيق حمدى الكنيسي


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اللجنة القانونية بالنقابة ستوجه إنذار ثانياً لأحمد الشريف مقدم برنامج "ملعب الشريف" على قناة "LTC "، بضرورة مثوله للتحقيق أمام اللجنة بشأن التجاوزات التي وقعت أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج الشريف.

 

وقال الكنيسي، فى بيان، إن عدم التزام الشريف بالحضور بعد الإنذار الثاني يُعد اعترافاً منه بالخطأ وسيعرضه للإيقاف، كما سيتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قناته باعتبارها شريكة في المسئولية.

 

وشدد الكنيسي على أن هذا البيان العلني بمثابة إخطار للشريف، كما سيتم إرسال خطاب رسمى لقناة "LTC " فى هذا الشأن.

 

وأضاف نقيب الإعلاميين أن عبد الناصر زيدان مقدم برنامج "كورة بلدنا" على قناة "الحدث اليوم" حضر اليوم الخميس جلسة التحقيق بمقر النقابة، موضحا أنه فور انتهاء اللجنة القانونية من تقريرها سيتم عرضه على مجلس النقابة.

 

 


إضافة تعليق

حمدى الكنيسى

نقيب الإعلاميين

أحمد الشريف

اخبار مصر



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة