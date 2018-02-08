video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"نتنياهو" يؤجل التصويت على "قانون الضم" للتنسيق مع واشنطن

الخميس، 08 فبراير 2018 11:26 م
"نتنياهو" يؤجل التصويت على "قانون الضم" للتنسيق مع واشنطن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال


(أ ش أ)
إضافة تعليق

سحب رئيس الوزراء الإسرائيلى نيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مشروع قانون الضم الذى يقضى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبالتالى تأجيل التصويت عليه فى إحدى لجان الكنيست لحين تنسيق الخطوة مع الإدارة الأمريكية أولا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني، عن متحدث باسم عضو بارز -لم تذكر اسمه- فى اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست، قوله إن نتنياهو أوقف التصويت على مشروع القانون، والذى كان يُفترض التصويت عليه الأسبوع المقبل، لأنه يريد تنسيق مشروع القانون أولا مع البيت الأبيض، موضحا أن ذلك لا يمنع مناقشته من جانب قادة الائتلاف الحكومى الإسرائيلى فى اجتماعهم المقرر له الأحد المقبل.

وينص مشروع القانون، الذى قدمه نائبان من حزبى الليكود والبيت اليهودي، على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة، والخاضعة حاليا للحكم العسكري. ويواجه المشروع انتقادات عديدة من داخل وخارج إسرائيل.

ورجحت "تايمز أوف إسرائيل" أن يتسبب قرار نتنياهو بتأجيل التصويت على التشريع فى حالة صدع مع العديد من الوزراء الإسرائيليين بالإضافة إلى قادة الاستيطان المؤيدين بشدة لهذا المشروع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير إسرائيلى سابق: هجوم نتنياهو على مفوض الشرطة خطوة يائسة

نتنياهو

قانون الضم

واشنطن

امريكا

اسرائيل



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة