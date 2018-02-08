"نتنياهو" يؤجل التصويت على "قانون الضم" للتنسيق مع واشنطن





(أ ش أ)

سحب رئيس الوزراء الإسرائيلى نيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مشروع قانون الضم الذى يقضى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبالتالى تأجيل التصويت عليه فى إحدى لجان الكنيست لحين تنسيق الخطوة مع الإدارة الأمريكية أولا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني، عن متحدث باسم عضو بارز -لم تذكر اسمه- فى اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست، قوله إن نتنياهو أوقف التصويت على مشروع القانون، والذى كان يُفترض التصويت عليه الأسبوع المقبل، لأنه يريد تنسيق مشروع القانون أولا مع البيت الأبيض، موضحا أن ذلك لا يمنع مناقشته من جانب قادة الائتلاف الحكومى الإسرائيلى فى اجتماعهم المقرر له الأحد المقبل.

وينص مشروع القانون، الذى قدمه نائبان من حزبى الليكود والبيت اليهودي، على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة، والخاضعة حاليا للحكم العسكري. ويواجه المشروع انتقادات عديدة من داخل وخارج إسرائيل.

ورجحت "تايمز أوف إسرائيل" أن يتسبب قرار نتنياهو بتأجيل التصويت على التشريع فى حالة صدع مع العديد من الوزراء الإسرائيليين بالإضافة إلى قادة الاستيطان المؤيدين بشدة لهذا المشروع.