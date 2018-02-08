نائب الأقصر يعلن الموافقة علي محطات صرف صحي بتكلفة 184 مليون جنيه





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الطيري حسن عبده، عضو البرلمان عن دائرة مركز الأقصر، حصوله علي موافقة بشأن إقامة عدد من محطات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بالبغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية جنوب المحافظة، وذلك بتكلفة 184 مليون جنيه، وذلك للعمل علي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والرقي بمستوي الخدمات المقدمة لهم، وسعياً منه لإنهاء أزمة الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح الطيري عبده – في بيان صحفي أمس - أن محافظة الأقصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت بقدر كبيراً من الاهتمام فيما يتصل بتحسين أوضاع البنية التحتية، ووضع القري والمناطق النائية في مقدمة قائمة المهام، لتوصيل كافة الخدمات إليها، وهذا هو ما حرص الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر علي تنفيذه من خلال تسخير كافة الإمكانيات للعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة من سكان القري.

وأضاف نائب مركز الأقصر، أن طلبه الذي كان تقدم به للعديد من الجهات المعنية الممثلة في وزير الاسكان، ومحمد بدر محافظ الأقصر، قد حظي بموافقة عاجلة، وتم تخصيص ميزانية تبلغ 184 مليون جنيه، لإقامة 3 محطات صرف جديدة بقري الروافعة والرضوانية والخضيرات، بالإضافة إلي مد شبكات للصرف الصحي بتلك المناطق، كما تضمنت الموافقة علي إقامة محطة معالجة بالبغدادي.

وأوضح الطيري عبده، أنه سيتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية للمحركات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصحي الصحي، حيث وقع المهندس السيد محمد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عصام علي عرفه، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، برتوكول تعاون أحتوي علي 16 بنداً، وسوف يتم إنهاء تلك المشروعات خلال عاماً ونصف فقط.

وأكد الجهد الكبير المبذول من جانب الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، و المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي الصحي بالأقصر، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل علي توصيل خدمات الصرف بالمناطق غير مخدومة بالصرف الصحي، في ظل تهالك الشبكات نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي، وزيادة التصرفات نتيجة زيادة استهلاك المياه.