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ميناء الإسكندرية: انتهاء إنشاء الجراج متعدد الطوابق وافتتاحه خلال عام

الخميس، 08 فبراير 2018 01:00 ص
ميناء الإسكندرية: انتهاء إنشاء الجراج متعدد الطوابق وافتتاحه خلال عام ميناء الاسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من الجراج متعدد الطوابق الذى يقام داخل ميناء الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه قبل المدة المحددة وسيتم افتتاحه خلال عام من الآن.

وأضاف رضا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المشروع من أهم المشروعات التى تقام داخل ميناء الإسكندرية ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة 285 مليون جنيه وسوف يستوعب أكثر من 1800 سيارة يومياً وسيحل أزمة السيارات داخل الميناء وسيتم الاستفادة بالمساحة التى تقام فوق الأرض وتحت الأرض لاستيعاب كافة السيارات التى تتردد على الميناء واستغلال المساحات الفارغة.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وقع عقد إنشاء الجراج المتعدد الطوابق فى شهر سبتمبر الماضى بحضور اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس له.


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