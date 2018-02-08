video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تطالب واشنطن بإغلاق معتقل جوانتانامو إلتزاما بحقوق الإنسان

الخميس، 08 فبراير 2018 06:59 م
موسكو تطالب واشنطن بإغلاق معتقل جوانتانامو إلتزاما بحقوق الإنسان معتقل جوانتانامو


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالبت روسيا اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، بإغلاق معتقل جوانتانامو، متهمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم الرغبة فى الوفاء بالالتزامات الدولية إزاء حقوق الإنسان.

وقال أناتولى فيكتوروف رئيس دائرة التعاون الإنسانى وشئون حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى الخارجية الروسية - فى سياق نبأ أوردته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - "بعد توقيعه على مرسوم بتمديد عمل معتقل جوانتانامو، يُظهر ترامب عدم وجود رغبة لديه فى الالتزام بالتعهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان".

وأعلن ترامب فى 30 يناير الماضى، توقيع مرسوم يقضى بإبقاء جوانتانامو مفتوحا، ليسدل بذلك الستار على المحاولات الفاشلة والعديدة التى بذلها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا السجن.

واعتبر فيكتوروف أن هذا القرار لا يؤكد فقط أن واشنطن باتت تنظر إلى مسألة مراقبة حقوق الإنسان على أنها أمر ثانوى فى إطار مكافحة الإرهاب، بل يبرهن أيضا على عدم استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى هذا المجال.

وأضاف: "نطالب واشنطن مجددا بضرورة الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وبضمان أن يكون جميع السجناء سواسية أمام القانون، وباتخاذ إجراءات ترمى إلى إغلاق دائم لهذا المعتقل".

وتابع المسؤول الروسي: "هناك 41 معتقلا فى هذا السجن حاليا، ومعظمهم قد احتجزوا لفترة طويلة دون أى تهمة أو محاكمة عادلة، وقد مات أكثر من 700 شخص داخل معتقل جوانتانامو، وثمة مخاوف متكررة لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن وجود حالات تعذيب وأنواع أخرى من المعاملة اللا إنسانية هناك".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يؤكد تحرير سوريا والعراق من داعش.. ويوجه بفتح مراكز جوانتانامو

واشنطن بوست: توقعات بقرار جديد من ترامب لتمديد بقاء معتقل "جوانتانامو"

روسيا

امريكا

جوانتانامو

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة