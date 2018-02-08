ممثل الأمم المتحدة بمصر يزور "العدوة" لتفقد أنشطة مشروع حياة للتنمية المحلية





المنيا- حسن عبد الغفار

يقوم ريتشارد ديكتوس رئيس والممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، بزيارة ميدانية لمركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، وذلك لتفقد أنشطة مشروع حياة للتنمية المحلية المُنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنيا.

يضم الوفد الذى يرأسه الممثل المقيم للأمم المتحدة السيدة جيوفانا سيجيل مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و السيد مايكل سكاد عضو المكتب الفنى للممثل المقيم للأمم المتحدة، كما يضم الوفد عدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة وفريق عمل مشروع حياة للتنمية المحلية.

تشمل الزيارة تفقد عدد من نماذج العمل التى نفذها المشروع بالشراكة المجتمعية والتعاون مع الإدارة المحلية مثل الصوب الزراعية عالية الإنتاجية ووحدات إنتاج وتعبئة التمور ووحدة إنتاج البيوجاز ووحدة خلط الأعلاف وورشة إنتاج الموبيليا ووحدات الترشيح الشاطئية لمياه الشرب .

جدير بالذكر أن مشروع حياة للتنمية هو مشروع تنمية اقتصادية محلية تم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مستهدفاً مركز العدوة وبعض الوحدات المحلية بمركز مغاغة، وقد قام المشروع بالترويج لعدد كبير من الممارسات الإنتاجية الحديثة والمبتكرة فى قطاعات اقتصادية محلية مختلفة، كما ساعد على تبنى ممارسات القيمة المُضافة للمحاصيل البستانية وتحسين مهارات العمل فى قطاع إنتاج الأخشاب والموبيليا، كما ساعد أيضاً على تبنى ممارسات تحسين السلالات لحيوانات إنتاج الألبان واللحوم عن طريق التلقيح الصناعى وأيضاً إنتاج الأعلاف الغير تقليدية بتدوير المخلفات الزراعية، وقد ساعدت تلك الممارسات على تحسين العائد الأقتصادى وتوفير فرص عمل لم تكن متاحة من قبل.

كما ساهم المشروع فى سد بعض الأحتياجات الأساسية لأهالى القرى وذلك عن طريق تنفيذ عدد 7 آبار شاطئية لتحلية المياه وتوصيل مياه شرب نقية لسكان القرى المحرومة من المياه وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب بالمنيا