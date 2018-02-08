video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء الباكستانى فى إسلام أباد العلاقات الثنائية

الخميس، 08 فبراير 2018 08:38 م
ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء الباكستانى فى إسلام أباد العلاقات الثنائية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى إسلام أباد اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستانى شاهد خاقان عباسى، تعزيز العلاقات فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية بين البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

ووفقا لبيان لديوان الملكى الهاشمى، تم التأكيد، خلال المباحثات، على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين الأردن وباكستان، وضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بينهما، خصوصا فى قطاعى التعدين والأسمدة، وكذلك الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجى كبوابة للأسواق فى الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا.

كما تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، كون خطره يشكل تهديدا لمنظومة الأمن والسلم العالميين، حيث أكد الملك عبدالله الثانى تقدير الأردن ودعمه لجهود الحكومة الباكستانية فى محاربة الإرهاب والتطرف، واستعداد المملكة للتعاون الوثيق مع باكستان بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، أكد العاهل الأردنى ضرورة كسر الجمود فى العملية السلمية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك عبدالله الثانى على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائى للصراع الفلسطينى الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين فى مدينة القدس، التى تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الباكستانى شاهد خاقان عباسى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، والدور الكبير الذى يقوم به الأردن فى تحمل هذه المسئولية، مشددا على دعم بلاده لمواقف الملك عبدالله الثانى بهذا الخصوص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تعين سفيرا جديدا بالأردن بعد حل خلاف دبلوماسى استمر لأشهر

سفير الاتحاد الأوروبى بالأردن: لن ننقل سفارات بلداننا إلى القدس

رويترز: وزير خارجية أمريكا يزور مصر والأردن ولبنان والكويت من 11 لـ 16 فبراير

الاردن

باكستان

اخبار العرب

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة