ملك الأردن: نعتز بدولة الإمارات التى تجمعنا بها علاقات تاريخية راسخة

ملك الأردن: نعتز بدولة الإمارات التى تجمعنا بها علاقات تاريخية راسخةالخميس، 08 فبراير 2018 10:20 م
الملك عبد الله والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى
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أكد العاهل الأردنى عبد الله الثانى، اعتزازه بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مؤكدا أن الأردن والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية راسخة وعميقة".
وكتب العاهل الأردنى عبر حسابه على تويتر: "نعتز بدولة الإمارات العربية الشقيقة التى تجمعنا بها علاقات تاريخية وأخوية راسخة وعميقة، وسعدت بلقاء أخى الشيخ محمد بن زايد الذى لا تنقطع جهوده المباركة لرفعة شعبه ووطنه حتى أصبحت الإمارات مثالا يحتذى به عالميا".
وأضاف الملك عبد الله: "الشيخ محمد أخ لى ولكل أردنى وقائد عربى نعتز به".
الملك عبد الله عبر تويتر
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