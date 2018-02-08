مقتل عامل وإصابة اثنين فى انهيار منجم بسيبيريا وسط روسيا

مقتل عامل وإصابة اثنين فى انهيار منجم بسيبيريا وسط روسياالخميس، 08 فبراير 2018 03:01 ص
الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت إدارة الطوارئ التابعة لإقليم كوزباس الروسى مقتل عامل منجم وإصابة اثنين فى انهيار بمنجم "اوسينيكوفسكايا" فى مقاطعة كيميروفو فى سيبيريا وسط روسيا.
وقال ناطق باسم الإدارة فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "حصل انهيار صخرى وكان فى المنجم لحظة الانهيار 125 شخصا، وحسب المعطيات الأولية قتل عامل وأصيب اثنان".
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