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مقتل عامل وإصابة اثنين فى انهيار منجم بسيبيريا وسط روسيا

الخميس، 08 فبراير 2018 03:01 ص
مقتل عامل وإصابة اثنين فى انهيار منجم بسيبيريا وسط روسيا الشرطة الروسية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت إدارة الطوارئ التابعة لإقليم كوزباس الروسى مقتل عامل منجم وإصابة اثنين فى انهيار بمنجم "اوسينيكوفسكايا" فى مقاطعة كيميروفو فى سيبيريا وسط روسيا.


وقال ناطق باسم الإدارة فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "حصل انهيار صخرى وكان فى المنجم لحظة الانهيار 125 شخصا، وحسب المعطيات الأولية قتل عامل وأصيب اثنان".

 


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