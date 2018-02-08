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مقتل جنديين صوماليين جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم شابيلى السفلى

الخميس، 08 فبراير 2018 06:08 م
مقتل جنديين صوماليين جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم شابيلى السفلى الجيش الصومالى


مقديشيو (أ ش أ)
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قُتل جنديان صوماليان وأصيب آخرون اليوم الخميس؛ جراء انفجار عبوة ناسفة فى مقاطعة (أفجوي) بإقليم شابيلى السفلى.

وذكرت إذاعة (شابيلى) الصومالية، أن الانفجار تم عن بعد واستهدف نقطة تفتيش أمنية.

ومن جانبها، أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن الهجوم، وفقًا لبيان منشور على إصدارات تابعة للحركة.

ولم تلق القوات الصومالية القبض على أى من المشتبه فى تنفيذهم للهجوم.

 


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