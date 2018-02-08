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مقتل القيادى الحوثى محسن الغريبى و35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمن

الخميس، 08 فبراير 2018 11:55 م
مقتل القيادى الحوثى محسن الغريبى و35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمن الحرب فى اليمن


كتب إبراهيم حسان
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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل القيادى الحوثى محسن محمد الغريبى، مع 35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمن.


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مقتل قيادى حوثى

مقتل القيادى الحوثى محمد محمد الغريبى

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