مقتل القيادى الحوثى محسن الغريبى و35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمن

مقتل القيادى الحوثى محسن الغريبى و35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمنالخميس، 08 فبراير 2018 11:55 م
الحرب فى اليمن
كتب إبراهيم حسان
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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل القيادى الحوثى محسن محمد الغريبى، مع 35 من عناصر الميليشيات فى الجوف باليمن.
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