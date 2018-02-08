معارض سورى: الدعوات لاستبعاد منصة موسكو ضربة لهيئة التفاوض

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أكد رئيس منصة موسكو قدرى جميل، أن الدعوات لاستبعاده من هيئة التفاوض السورية لا تزيد على كونها مجرد دعوات، وأن الهيئة كيان تنظيمى تحدده وثيقة شرف، لا يجوز تجاوزها.



وقال جميل - فى مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء - "أصدرنا خلال الأيام الماضية 3 بيانات، الأول حول الوضع العام، والثانى ضرورة تحييد المدنيين فى العمليات العسكرية من أجل إلغاء الخسائر بين صفوفهم، لأنه لا ذنب لهم فيما يجري، وأصدرنا البيان الثالث حول الوضع فى عفرين وضرورة تنفيذ قرارات أستانا، وأبعاد المدنيين عن المناطق التى تجرى فيها مواجهات مسلحة".



وأضاف " تلقينا انتقادات على البيان الأول ، والذى ذكرنا فيه أن هناك مبالغات إعلامية كثيرة حول ما يجرى فى إدلب والغوطة، وأننا يجب أن لا نأخذ مصادرنا الإعلامية من مكان واحد لكى نحدد موقفا السياسي.. أى أنه مطلوب التريث والتمهل لكى لا نرتكب الأخطاء السياسية ".



وعن الدعوات لاستبعاده من الهيئة،أجاب رئيس منصة موسكو "هناك دعوات لاستبعادنا، ولكنها تبقى فى صيغة دعوات، فالهيئة كيان تنظيمى تحدده وثيقة شرف وشهد عليها وزير الخارجية السعودي، وأن الأكثرية المرجحة هى 26 صوتا من أصل 36، وهو كلام لا يجوز القفز عليه أو تجاوزه " .



وأضاف "حين جرى الحديث عن سوتشى أيده 10 وعارضه 24، لذلك لم يكن هناك قرار.. لذلك اعتبرنا أنفسنا أحرارا فى الذهاب من عدمه إلى سوتشي".