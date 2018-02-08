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مصرع 8 جراء انهيار موقع تشييد فى مدينة صينية

الخميس، 08 فبراير 2018 08:51 ص
مصرع 8 جراء انهيار موقع تشييد فى مدينة صينية انهيار مبنى - أرشيفية


رويترز
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قال مكتب النقل فى مدينة فوشان بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم واعتبر ثلاثة فى عداد المفقودين بعد انهيار أرضى بموقع تشييد خط مترو انفاق جديد فى المدينة.

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية عن مكتب النقل أن تسعة آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات تعرضوا لها جراء الانهيار الذى وقع مساء أمس الأربعاء.

وأظهرت صور ومقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية قطاعا من طريق ورصيفا عليه أعمدة إنارة وقد انهارا وابتلعهما موقع الانهيار الأرضي.

والموقع جزء من مشروع تشييد الخط الثانى للمترو فى المدينة، وقال مكتب النقل إن جهود الإنقاذ متواصلة وإن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الانهيار.


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