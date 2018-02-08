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مصرع موظف تحت عجلات القطار بكفر الشيخ

الخميس، 08 فبراير 2018 03:08 م
مصرع موظف تحت عجلات القطار بكفر الشيخ جثة - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقى شخص مصرعه، أسفل عجلات قطار "كفر الشيخ ـ قلين"، اليوم الخميس، أثناء ركوب القطار بمحطة قطار كفر الشيخ، وعلى الفور توجه رجال الأمن لموقع الحادث، وسيارات الإسعاف.
 
 
ونقلت سيارة الإسعاف، جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن الجثة لـ"كمال محمد محمد منصور" 55 سنة، موظف في الشئون الصحية، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .
 
 
 

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