مصرع طفل سقط من عربة كارو بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر

لقى طفل مصرعة أثر سقوطة من أعلى عربة كارو بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من الوحدة الصحية بكفر السكرية دائرة المركز يفيد بوفاة الطفل " ز .ا.ر " 3 سنوات، ومقيم قرية سماليج دائرة المركز، متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء سقوط من علو .

بالإنتقال والفحص وسؤال والده " ا. ر. م " 30 سنه، مؤهل متوسط ومقيم بذات العنوان قرر بسقوط نجله من أعلي عربة حديدية " كارو " مما أدي إلي إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال " ع .س " 67 سنه، شيخ ناحية كفر سماليج ومقيم بها، أيد مضمون ماجاء بأقوال والد المتوفي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 782 إداري مركز تلا لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .