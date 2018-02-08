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مستشار عرفات يطالب بإصدار كتاب موسوعى عن مصر لمعرفة أجمل بلاد الدنيا

الخميس، 08 فبراير 2018 09:19 م
مستشار عرفات يطالب بإصدار كتاب موسوعى عن مصر لمعرفة أجمل بلاد الدنيا محمد رشيد


كتب محمد تهامى زكى
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طالب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، بإصدار كتاب موسوعى عن مصر يكتبه كبار المؤرخين المصريين، وجعله إلزاميا فى جميع مناهج التعليم.

وكتب رشيد عبر حسابه على تويتر: "أتمنى من قلبى صدور كتاب موسوعى عنوانه مصر، يكتبه ويشرف عليه كبار مؤرخى ومفكرى مصر، يكفى قراءته لمعرفة كل شيء عن أجمل بلاد الدنيا حضارة، تاريخا، جغرافيا، تقاليد و مآثر".

وأضاف رشيد: "يكون هذا الكتاب إلزاميا ببعض مراحل التعليم أو التدريب المتقدم ويكون شافيا وافيا لعشاق مصر ومترجما لكل اللغات".

محمد رشيد
محمد رشيد

 


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