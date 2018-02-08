مستشار عرفات يطالب بإصدار كتاب موسوعى عن مصر لمعرفة أجمل بلاد الدنيا





كتب محمد تهامى زكى

طالب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، بإصدار كتاب موسوعى عن مصر يكتبه كبار المؤرخين المصريين، وجعله إلزاميا فى جميع مناهج التعليم.

وكتب رشيد عبر حسابه على تويتر: "أتمنى من قلبى صدور كتاب موسوعى عنوانه مصر، يكتبه ويشرف عليه كبار مؤرخى ومفكرى مصر، يكفى قراءته لمعرفة كل شيء عن أجمل بلاد الدنيا حضارة، تاريخا، جغرافيا، تقاليد و مآثر".

وأضاف رشيد: "يكون هذا الكتاب إلزاميا ببعض مراحل التعليم أو التدريب المتقدم ويكون شافيا وافيا لعشاق مصر ومترجما لكل اللغات".