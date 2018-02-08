مسئول أمريكى: مقتل أكثر من 100 شخص فى ضربات للتحالف الدولى بسوريا





(رويترز)

قال مسؤول أمريكى، إن أكثر من 100 مقاتل من المتحالفين مع الرئيس السورى بشار الأسد قُتلوا بعد أن أحبط التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات محلية مدعومة منه هجوما كبيرا ومنسقا على ما يبدو فى وقت متأخر أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه مقدما تفاصيل جديدة عن الهجوم "كانت القوات الموالية للنظام السورى تضم نحو 500 فرد فى تشكيل كبير مترجل تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر".