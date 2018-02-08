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مسئولان أمريكيان: أكراد سوريون يأسرون مسلحين بريطانيين تابعين لداعش

الخميس، 08 فبراير 2018 10:50 م
مسئولان أمريكيان: أكراد سوريون يأسرون مسلحين بريطانيين تابعين لداعش تنظيم داعش الإرهابى


واشنطن (رويترز)
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قال مسئولان أمريكيان اليوم الخميس، إن مقاتلين أكراد سوريين أسروا بريطانيين من مسلحى تنظيم داعش  معروفان بدورهما فى تعذيب وقتل رهائن غربيين.

والرجلان من بين مجموعة من أربعة مسلحين معروفة باسم (بيتلز) بسبب لكنتهم البريطانية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز هى أول من أورد خبر أسرهما.

 


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