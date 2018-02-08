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مرافق البحر الأحمر ينفذ 6 قرارات غلق لمنشآت بالغردقة لإدارتها بدون ترخيص

الخميس، 08 فبراير 2018 08:33 م
مرافق البحر الأحمر ينفذ 6 قرارات غلق لمنشآت بالغردقة لإدارتها بدون ترخيص حملة تنفيذ قرارات الإزالة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، 6 قررات غلق لـ 2 ملهى ليلى وكافيه ومغسلة سيارات ومقهى، صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

 تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد التنسيق بين مباحث الآداب والوحدة المحلية لمدينة الغردقة وشرطة المرافق، إذ تم تنفيذ 6 قرارات غلق صادرة من محافظ البحر الأحمر.

 
وكانت القرارات التى تم تنفيذها من خلال حملة ترأسها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق يعاونه الرائد محمد عرام وكيل القسم عبارة عن عدد 2 ملهى ليلى و كافيه لإدارتها لأعمال منافية للآداب ولمخالفتها شروط التراخيص وعدد ٣ قرارات عبارة عن مغسلة سيارات ومقاهى أكاديمية بمرينا اليخوت لإدارتها بدون ترخيص وتم عمل محاضر والنيابة.
 

نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، 6 قررات غلق لـ 2 ملهى ليلى وكافيه ومغسلة سيارات ومقهى، صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

 


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