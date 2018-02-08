مرافق البحر الأحمر ينفذ 6 قرارات غلق لمنشآت بالغردقة لإدارتها بدون ترخيص

مرافق البحر الأحمر ينفذ 6 قرارات غلق لمنشآت بالغردقة لإدارتها بدون ترخيصالخميس، 08 فبراير 2018 08:33 م
حملة تنفيذ قرارات الإزالة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، 6 قررات غلق لـ 2 ملهى ليلى وكافيه ومغسلة سيارات ومقهى، صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد التنسيق بين مباحث الآداب والوحدة المحلية لمدينة الغردقة وشرطة المرافق، إذ تم تنفيذ 6 قرارات غلق صادرة من محافظ البحر الأحمر.
وكانت القرارات التى تم تنفيذها من خلال حملة ترأسها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق يعاونه الرائد محمد عرام وكيل القسم عبارة عن عدد 2 ملهى ليلى و كافيه لإدارتها لأعمال منافية للآداب ولمخالفتها شروط التراخيص وعدد ٣ قرارات عبارة عن مغسلة سيارات ومقاهى أكاديمية بمرينا اليخوت لإدارتها بدون ترخيص وتم عمل محاضر والنيابة.
نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، 6 قررات غلق لـ 2 ملهى ليلى وكافيه ومغسلة سيارات ومقهى، صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
إضافة تعليق
مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو
من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة