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على خلفية تعليق محاليل للأطفال بممر المستشفى..

مدير مستشفى شبين الكوم الجامعى يعزل رئيسة التمريض ويحول الطاقم للتحقيق

الخميس، 08 فبراير 2018 06:49 م
مدير مستشفى شبين الكوم الجامعى يعزل رئيسة التمريض ويحول الطاقم للتحقيق الأطفال تعلق المحاليل بممر المستشفى


المنوفية - محمود شاكر
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أصدر الدكتور علاء السيسى مدير مستشفى شبين الكوم الجامعى بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، قرارا بتحويل رئيسة التمريض بقسم الأطفال بالمستشفى للتحقيق على خلفية تعليق محاليل للأطفال بممر المستشفى . 
 
وأكد مدير مستشفى شبين الكوم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه أصدر القرار بالتحقيق بالإضافة إلى عزل رئيسة التمريض من منصبها وإعادتها الى عملها كممرضة من جديد حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى . 
 
وأوضح أنه كان قد تم إخراج عدد من الأطفال بالقسم حتى يتم تنظيف وتعقيم المكان وهو الأمر الذى أدى إلى وجود شكوى بين المرضى وأولياء الأمور.
 

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