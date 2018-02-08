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مدير أمن الإسكندرية يجتمع بضباط الحماية المدنية لرفع روحهم المعنوية

الخميس، 08 فبراير 2018 01:01 ص
مدير أمن الإسكندرية يجتمع بضباط الحماية المدنية لرفع روحهم المعنوية مدير أمن الإسكندرية يجتمع بضباط الحماية المدنية


الإسكندرية أسماء على بدر
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اجتمع اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية بالقوات بإدارة الحماية المدنية، فى اطار توجبهات وزير الداخلية بالتواصل الدائم مع الضباط ورفع الروح المعنوية لديهم حيث ناقش الإيجابيات التى من شأنها إبراز الدور الهام لإدارة شرطة الحماية المدنية فى الشارع السكندرى.

وأوضح أن ما يتطلب من مقومات و معدات للقيام بالمهام الجسيمة التى يتعرض لها رجال الحماية المدنية أثناء أدائهم لواجبهم الذى يحتاج إلى رجالا لا تهاب الموت و تقدم عليه من أجل إنقاذ الأرواح و المنشأت، كما أثنى على المجهود المبذول، وشدد على بذل المزيد و العمل على الإتقان و التفاني و ليس الأداء و حسب.

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