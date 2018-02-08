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محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة الرئيس

الخميس، 08 فبراير 2018 11:23 م
محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة الرئيس الشرطة التونسية - أرشيفية


(أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (الشروق أون لاين) التونسية أن محكمة الإستئناف بتونس أيدت اليوم الخميس حكما ابتدائيا صدر فى حق شابين بثا شائعة حول وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى ، وذلك بسجنهما 6 أشهر مع النفاذ مع تغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما.

وكانت دائرة الجنح الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن الشهر الماضى بحق الشابين لستة أشهر مع النفاذ العاجل ، فضلا عن تغريم كل منهما خمسة آلاف دينار ، وذلك فى القضية الجزائية التى وجهت فيها النيابة العامة للموقوفين الإثنين تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإرتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة ، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعى مفاده وفاة رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى بعد أن قاما بتقليد لموقع (فرنسا 24).

 


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