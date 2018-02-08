محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة الرئيس





(أ ش أ)

ذكرت صحيفة (الشروق أون لاين) التونسية أن محكمة الإستئناف بتونس أيدت اليوم الخميس حكما ابتدائيا صدر فى حق شابين بثا شائعة حول وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى ، وذلك بسجنهما 6 أشهر مع النفاذ مع تغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما.

وكانت دائرة الجنح الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن الشهر الماضى بحق الشابين لستة أشهر مع النفاذ العاجل ، فضلا عن تغريم كل منهما خمسة آلاف دينار ، وذلك فى القضية الجزائية التى وجهت فيها النيابة العامة للموقوفين الإثنين تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإرتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة ، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعى مفاده وفاة رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى بعد أن قاما بتقليد لموقع (فرنسا 24).