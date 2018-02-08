محافظ سوهاج يكلف "التضامن ومحلى طما" بتقديم المساعدات لأسرة قرية سلامون





سوهاج - محمود مقبول

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لبحث حالة أسرة بقرية سلامون بمركز طما تعرض منزلها للاحتراق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات لها.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من محافظ سوهاج لما نشر باليوم السابع بعنوان " فيديو وصور.. مأساة أسرة تعيش بالشارع عقب احتراق شقتها بسوهاج " وتضرر الأسرة المكونة من 5 أفراد احترق منزلها وتعانى من ظروف معيشية وصحية صعبة، كما كلف المحافظ مديرية الصحة بسوهاج بعلاج الأسرة على نفقة الدولة إذ أن الأم تعانى من مرض السكر، والأب مقعد بسبب تركيبه مفصل صناعى، والابن الأكبر يعانى الإعاقة .

وأكد عبد المنعم أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا فى تقديم أوجه الرعاية والدعم لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وفقا لما أقره الدستور المصرى والقانون.