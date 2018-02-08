محافظ سوهاج يطلب الإسراع برفع المرافق المتعارضة مع مسار كوبرى المراغة





سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على ضرورة الإسراع في عملية رفع المرافق المتعارضة بمسار كوبري المراغة أعلي السكة الحديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة والمراغة والجهات المعنية ، وتلافي المعوقات التى تتعارض مع مسار الكوبرى من أعمدة إنارة وخطوط غاز وصرف صحى واتصالات .

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن تكلفة الكوبري تبلغ 120 مليون جنية بطول يصل الى 350 مترا و يمر بأربع اتجاهات من شمال مدخل المراغة الى نقطة المرور جنوبا ، وشارع المرور شرقا ، مرورا بأعلى ترعة الطهطاوية ، والسكة الحديد غربا ، مشيرا أن المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بالغرب ، وتقليل الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية .

ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة انه تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر الوحدة المحلية لبحث آليات إزالة المرافق المتعارضة بمسار كوبري المراغة أعلى السكة الحديد بحضور مندوبي الشركة المنفذة للمشروع و مديري التخطيط والإدارة الهندسية بالوحدة ، ومندوبي هيئة السكك الحديدية ، وشركة الغاز الطبيعي ، وهيئة التليفونات ، والطرق والكباري ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وجاري العمل علي رفع المعوقات في أسرع وقت ممكن.