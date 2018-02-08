محافظ الوادى الجديد يبحث تنفيذ مشروع زراعى صناعى على مساحة 5 آلاف فدان

محافظ الوادى الجديد يبحث تنفيذ مشروع زراعى صناعى على مساحة 5 آلاف فدانالخميس، 08 فبراير 2018 07:05 م
خلال لقاء المحافظ
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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إلتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية وذلك بهدف بحث آليات البدء في إقامه مشروع زراعي صناعي متكامل على مساحه 5000 فدان بالمحافظة
وقال المحافظ فى بيان له أن تم خلال اللقاء مناقشه مبدئية حول إقامة منطقه دواجن مغلقه متكاملة بالتعاون فيما بين المحافظة والبنك الزراعي المصري والشركات التابعة له وهذه المنطقة سوف تقام مساحه 20 ألف فدان لإنتاج الدواجن وكافه مستلزماتها وتكون المنطقة ذات طابع خاص وبطاقة إنتاجيه تكفى المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة .
وأضاف الزملوط أنه تم الإتفاق على إن تقوم الشركة شهر فبراير الجاري بتنظيم عدد 2 معرض " الخارجة – الداخلة "، يضم كل معرض جميع الآلات الزراعية من حصادات – دراسات - جرارات زراعيه – لوادر – ماكينات لتصنيع صناديق وشكائر جمع التمور".
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