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محافظ الغربية يكرم نائب رئيس مدينة المحلة

الخميس، 08 فبراير 2018 06:52 م
محافظ الغربية يكرم نائب رئيس مدينة المحلة محافظ الغربيه أثناء التكريم


الغربية - عادل ضرة
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كرم اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، المهندس محمد الشرقاوى نائب رئيس مدينة المحلة الكبرى نظرا لمجهوداته المتواصلة.
 
وأكد اللواء أحمد ضيف فى كلمته أن نائب رئيس مدينة المحلة قام بالعديد من أعمال التطوير فى المحلة على نفقته الخاصة، ولم يدخر جهدا فى إنجاز تلك الأعمال، ومنح محافظ الغربية "الشرقاوى" درع المحافظة، وشهادة تقدير لإخلاصه وتميزه فى العمل.
 
أثناء التكريم
أثناء التكريم

أثناء الحفل التكريم
أثناء حفل التكريم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

 


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