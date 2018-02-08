محافظ الغربية: توزيع 825 وحدة إسكان اجتماعى لمن تنطبق عليهم الشروط





الغربية – عادل ضرة

أعلن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، انه سيتم الاعلان عن 825 وحدة اسكان اجتماعى سيتم توزيعهم على المتقدمين لمن تنطبق عليه شروط وزارة الاسكان.

وطالب المحافظ من مسئول مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعه كافة المرافق بالوحدات السكنية الخاصه بالاسكان الاجتماعى خلال 10 أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بقاعه الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء زكريا عباس نائب مدير الامن وجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة

كما أعلن محافظ الغربية أنه تم تخصيص 10 قطع أراضى لانشاء مصانع بالقرى ضمن مشروعك جنب بيتك لتوفير فرص عمل للشباب بالقرى، كما أعلن المحافظ أيضا عن اقامه محطة رفع صحى تحت الارض بمدينة طنطا بتكلفه تتجاوز 3 مليار جنيه وتم تخصيص 700 ألف دولار لدراسة الجدوى من الجانب الكورى وتعد هذه المحطة أول محطة تنشأ بهذه المواصفات على مستوى الشرق الاوسط.

وشدد محافظ الغربية على سرعه انهاء كافه الاجراءات لإطلاق أسماء الشهداء على المدارس ومراكز الشباب والشوارع حيث وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول السيد كمال محمد على مركز شباب تطاي مركز السنطة، كما وافق محافظ الغربية على تخصيص قطعه أرض مساحتها 17 قيراط مقام عليها مبنى مكون من 5 طوابق بالجهود الذاتيه بقرية دلبشان مركز كفر الزيات لصالح جامعه طنطا لانشاء كلية حاسبات ومعلومات لخدمه المواطنين وهذا المشروع متوقف منذ عام 1993.

كما اصدر المحافظ توجيهاته للجهات المعنيه بوضع ألية لانهاء مشكلة نقص المقابر على مستوى المحافظة، كما وافق المجلس أيضا على تخصيص قطعه أرض مساحة 889م2 لانشاء محطة مياه لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية دمشيت مركز طنطا.

وتخصيص قطعه أرض مساحتها 240 متر لانشاء وحدة مطافى بقرية شبرا النملة مركز طنطا لخدمه أهالى القرية.

وصرح محافظ الغربية أنه سيتم انشاء مستشفى متخصصة لمرض الصدر بقرية منشية الاوقاف مركز طنطا تقام على أرض مساحتها 2 فدان تبرع بها أحد المواطنين لخدمه أهالى المحافظة و انشاء مركز متخصص لحضانات الاطفال بمنطقة الاستاد على مساحة 400 متر.

وشدد محافظ الغربية على جميع القيادات التنفيذية بانهاء مصالح المواطنين وتسهيل وسرعه اتخاذ الاجراءات مادام لايوجد مخالفات وحسن المعاملة والاستقبال الطيب لهم والعمل بروح القانون وعدم استخدام الروتين وأن يتم بحث الشكوى وايجاد الحل لها خلال 48 ساعه على الأكثر.

كما حث القيادات التنفيذية أيضا على مساعدة أى مواطن يلجأ لهم للمساعدة مادام فى مقدرته وأن ديننا الاسلامى الحنيف يحثنا على ذلك.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة واستعراض ماتم انجازة فى الخطة خلال هذا العام.

ووجه محافظ الغربية بسرعه الانتهاء من جميع المقرات الانتخابيه الموجوده على مستوى المحافظة ويتم تشكيل لجنه من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات لمراجعه المقرات على أن تبدأ اللجنه عملها يوم الاحد القادم وخلال 15 يوم يتم عرض تقرير بجاهزية جميع المقرات.

وشدد المحافظ أيضا على عدم التدخل فى الانتخابات نهائيا وأن المواطنين لهم حرية الاختيار والتصويت وممنوع منعا باتا التدخل من أى جهه للتأثير على الناخبين، وتم استعراض ما تم من تقنين أوضاع عدد من قطع الاراضى أملاك الدولة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنه لانجاز تقنين الاوضاع،كما أصدر توجيهاته أيضا بسرعه ازالة التعديات على الاراضى الزراعية فورا وعدم التهاون للحفاظ على الرقعه الزراعية على مستوى المحافظة.

كما تم مناقشة رد الشىء لاصلة ووجه باستمرار عمل رد الشىء لاصلة بعد دخول جميع المرافق ويتم الانتهاء من رصف الشوارع فى المواعيد المحددة.

وناقش محافظ الغربية الاستعدادات لمواجه الامطار وأكد على ضرورة التاكد من جاهزية المعدات للتغلب على أى كوارث تحدث أثناء هطول الامطار.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهاته لمسئول هيئة الابنية التعليمية بسرعه الانتهاء من جميع المدارس التى تجرى بها أعمال الصيانه والترميم على مستوى المحافظة.

وشدد على رؤساء المدن والاحياء بعمل حملة نظافة بالشوارع على مستوى المحافظة لمدة شهرين لنظافه الشوارع، مشيرا الى أنه سيقوم بنفسه بجولات مفاجئة على كافة المديريات والهيئات على مستوى المحافظة للتأكد من نظافتها وأنها تليق بتقديم خدمه جيدة للمواطنين

وفى نهاية الاجتماع كرم محافظ الغربية جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى السابق والمهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة السابق لبلوغهما السن القانونية للمعاش ولما قدموه من جهد خلال فترة عملهم كما كرم أيضا محمد الشرقاوى نائب رئيس مركز ومدينة المحلة لما يقوم به من تميز فى عملة وأثنى المحافظ عليه وعلى تميزه.