محافظ الشرقية يحيل مدرس للتحقيق لسحله طالبة بعد تلقيه شكوى من والدها عبر الـ"واتس آب "





الشرقية - إيمان مهنى

أحال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، " عبد المنعم أ .أ " مدرس بمدرسة كفر المدينة الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنشأة أبو عمر للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لتحديد مسئولية المذكور التأديبية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ، وذلك بعد أن تم التأكد من قيامه بالسب والضرب والإهانة لإحدى طالبات المدرسة وتدعى أ .م .ع والمقيدة بالصف الرابع الإبتدائي ، كما تقرر مجازاته 3 أيام خصم من راتبه بشكل مبدئي .

وقال بيان ، إن واتس محافظ الشرقية ، قد إستقبل اليوم شكوى تفيد بتعدي عبد المنعم أ . أ على التلميذة " أ .م . ع. " والمقيدة بالصف الرابع الإبتدائي بالسب والضرب والإهانة و إحداث إصابات مختلفة بها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وذلك أثناء اليوم الدراسي وأمام التلاميذ .

على الفور كلف محافظ الشرقية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الشكوى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم تشكيل لجنة وتوجيهها للمدرسة للتحقيق في الواقعة والوقوف على صحتها من عدمه .

وأفادت اللجنة بأن الشكوى المقدمة عبر واتس محافظ الشرقية سليمة ومؤكدة وتستلزم توقيع الجزاء القانوني حيال الواقعة بخصم 3 أيام من الراتب و إحالة المدرس للشئون القانونية.

وأكد محافظ الشرقية ، أنه دائم الإهتمام والمتابعة لشكاوى المواطنين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ويسعى جاهداً بتوفير الحلول اللازمة لها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في أداء عملهم و المخالفين للقانون .