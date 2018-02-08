محافظ الشرقية يحيل مدرس للتحقيق لسحله طالبة بعد تلقيه شكوى من والدها عبر الـ"واتس آب "الخميس، 08 فبراير 2018 08:38 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أحال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، " عبد المنعم أ .أ " مدرس بمدرسة كفر المدينة الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنشأة أبو عمر للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لتحديد مسئولية المذكور التأديبية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ، وذلك بعد أن تم التأكد من قيامه بالسب والضرب والإهانة لإحدى طالبات المدرسة وتدعى أ .م .ع والمقيدة بالصف الرابع الإبتدائي ، كما تقرر مجازاته 3 أيام خصم من راتبه بشكل مبدئي .
وقال بيان ، إن واتس محافظ الشرقية ، قد إستقبل اليوم شكوى تفيد بتعدي عبد المنعم أ . أ على التلميذة " أ .م . ع. " والمقيدة بالصف الرابع الإبتدائي بالسب والضرب والإهانة و إحداث إصابات مختلفة بها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وذلك أثناء اليوم الدراسي وأمام التلاميذ .
على الفور كلف محافظ الشرقية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الشكوى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم تشكيل لجنة وتوجيهها للمدرسة للتحقيق في الواقعة والوقوف على صحتها من عدمه .
وأفادت اللجنة بأن الشكوى المقدمة عبر واتس محافظ الشرقية سليمة ومؤكدة وتستلزم توقيع الجزاء القانوني حيال الواقعة بخصم 3 أيام من الراتب و إحالة المدرس للشئون القانونية.
وأكد محافظ الشرقية ، أنه دائم الإهتمام والمتابعة لشكاوى المواطنين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ويسعى جاهداً بتوفير الحلول اللازمة لها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في أداء عملهم و المخالفين للقانون .
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