محافظ الدقهلية يضع حجر أساس ويفتتح عددا من المشروعات بالمنصورة





الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بجوله لوضع حجر أساس وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية الجديدة بمدينة بالمنصورة، بتكلفة اجمالية تقرب من 100 مليون جنية.

جاءت افتتاح المحافظ، لبعض المشروعات ووضع حجر أساس وتفقد مشروعات تنموية أخري بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد للمحافظة، المهندس سعد موسي، وكيل وزارة الري، المهندس عبدالحميد المصري، وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والنقل، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس السيد ابراهيم عبدالرحمن، مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة، رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، العميد أ.ح أيمن الشريف، قائد محطة المنصورة العسكرية، فتحي عوض الله، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق، منال عطيه، رئيس حي غرب، اعضاء مجلس النواب بالمحافظة، القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الجولة شملت وضع حجر الاساس لمراسي الأتوبيس النهري بجوار مكتبة مصر العامة بالمنصورة، عبارة عن اربع مراسي مرسي ام كلثوم امام مبني المحافظة، مرسي ابن لقمان امام شارع المدير، مرسي شجرة الدر امام شارع جيهان، مرسي الامام الشعراوي امام فندق رمادا بالجامعة بتكلفة تقرب من 20 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع له شقين شق سياحي ترفيهي والشقق الاخر خدمي لنقل الركاب والحد من التكدس المروري داخل المدينة.

من ناحية أخري قام الشعراوي، بوضع حجر اساس منطقة الدقهلية لكرة القدم بإستاد المنصورة بتكلفة استثمارية تقرب من مليون ونصف وهي اول مقر لفرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالدقهلية، كما قام بتكريم لاعبي فريق المنصورة ومنتخب مصر القدامى من ابناء النادي، موجهاً للاعبي النادي الحالين بمواصلة التدريب المستمر والمحافظة علي لياقتهم البدنية والفنية لكي يرتقوا باسم نادي المنصورة مره اخرى كما كان في سابق عصره، متمنياً الصعود للدوري الممتاز وقدمت منطقة الدقهلية لكرة القدم درع شكر وتقدير للمحافظ، علي مجهوداته المستمرة في دعم نادي المنصورة وابنائه سواء ماديا او معنوياً.

وفي سياق آخر افتتح محافظ الدقهلية، كوبري الدراسات الجديد علي ترعة المنصورية بتكلفة استثمارية تقرب من 19 مليون جنيه، وتفقد خلالها اعمال تدبيش جانبي ترعة المنصورية بطول 3 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه، مثمناً خلالها جهود وزارة الري في اقامة العديد من اعمال الكباري والتدبيش علي الترع والمصارف من اجل الحفاظ علي مياه النيل ورقعة الارض الزراعية، مشيدا بأعمال التنفيذ والشركة المنفذة.

كما افتتح المحافظ، مدرسة الملك الصالح الاعدادية بتكلفة تقرب من 6مليون جنيه، يبلغ مساحته 588 متر من اجمالي مساحتها الكلية التي تبلغ 3900 متر وتضم 36فصل وغرف خدمية.

وفي السياق ذاته قام الشعراوي، بافتتاح وتفقد العديد من الاقسام الطبية داخل مستشفيي المنصورة العام الجديد (الدولي)، شملت افتتاح قسم الاشعة المقطعية بتكلفة استثمارية تقرب من 16 مليون جنيه، قسم اشعة الرنين المغناطيسي بتكلفة استثمارية تقرب من 22مليون جنيه، كما تفقد قسم القسطرة التداخلية التي بلغت تكلفتها الاستثمارية ما يقرب من 6 مليون جنيه، بالإضافة الي تفقد عناية الاطفال التي بلغت تكلفتها ما يقرب من 2 مليون جنيه، مشيدا بدور وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية لتقديم افضل خدمة طبيه للمواطنين.

وخلال هذه الافتتاحات بعث محافظ الدقهلية، ببرقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الدقهلية القومي باعتباره عيداً للشعب المصري كله، وبرسالة شكر وتقدير بالنيابة عن ابناء الدقهلية قدمها سيادته لهم من مشروعات قومية وتنموية عملاقه في شتي المجالات الخدمية.