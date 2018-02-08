محافظ الدقهلية يحيل 10 موظفين ببلقاس للنيابة العامة فى واقعة "مزاد السوق"





الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية قرارا بإحالة عشرة من الموظفين بمجلس مدينة بلقاس للنيابة العامة ، للتحقيق معهم فى واقعة تسليم سوق مدينة بلقاس بعد ثلاث سنوات من إقامة المزاد فى عام 2015 .

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه ورد إليه شكوى بإهدار المال العام ، لتسليم رئيس مجلس المدينة السوق إلى المنتفع بعد مرور ثلاث سنوات من توقيع المزاد.

وتم تشكيل لجنة للتحقيق فى الشكوى، والتى تشير لارتفاع الأسعار التى حصل عليها المنتفع منذ ثلاثة سنوات، وارتفاع سعر الدولار، حيث تم دفع القيمة الإيجارية بسعر أقل فى عام 2015 عن القيمة التى من الممكن أن تصل إليها قيمة إيجار السوق حاليا.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية أن اللجنة القانونية حددت 10 أشخاص بالمجلس للتحقيق معهم لكونهم المسئولين عن تنفيذ قرار التسليم ، وقررت إحالتهم للنيابة العامة، قائلا: "أتمنى أن تظهر الحقيقة وإحالتهم للنيابة ليس اتهاما لهم، ولكنه لاستجلاء الحقائق".