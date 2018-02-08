محافظ الدقهلية يحيل 10 موظفين ببلقاس للنيابة العامة بسبب تسليم السوق





الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية قرار بإحالة عشرة موظفين بمجلس مدينة بلقاس إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم فى واقعة تسليم سوق مدينة بلقاس للفائزين بالمزاد العلنى فى عام 2015 بعد ثلاث سنوات من إقامة المزاد.

وقد أكد المحافظ لـ"اليوم السابع" أنه ورد إليه شكوى بوجود شبهة إهدار للمال العام، لتسليم رئيس مجلس المدينة للسوق للمنتفع بعد مرور ثلاث سنوات من توقيع المزاد، رغم ارتفاع الأسعار، وارتفاع القيمة الإيجارية للسوق.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الشكوى، والتى تشير إلى ارتفاع الأسعار عن القيمة التى حصل عليها المنتفع منذ ثلاثة سنوات، وارتفاع سعر الدولار، حيث تم دفع القيمة الإيجارية بسعر اقل فى عام 2015 وقت إجراء المزاد عن القيمة التى من الممكن ان تصل اليها قيمة إيجار السوق حاليا.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية اللجنة القانونية حددت 10 أشخاص بالمجلس للتحقيق معهم، لكونهم المسئولين عن تنفيذ قرار التسليم، وقرر احالتهم للنيابة العامة، وتابع قائلا: إحالتهم للنيابة ليس اتهاما وأتمنى ظهور الحقيقة.