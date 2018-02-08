محافظ الدقهلية: ضرورة مشاركة الشباب في جميع المجالات لتعظيم الاستفادة منهم





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس الأربعاء علي ضرورة مشاركة الشباب في جميع المجالات والأنشطة المختلفة لتعظيم الاستفادة منهم قدر الإمكان، لأنهم القوة التي ستدفع الدولة المصرية إلي التقدم والإزدهار، وأنهم أمل مصر في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والاستثمار مما سينعكس إيجابا علي الحياة الاقتصادية.

دقيقة حداد علي أراوح شهداء الوطن

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية، أمس الأربعاء الاحتفالية التي نظمتها كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة باستاد المنصورة الرياضي، في إطار سلسلة احتفالات الدقهلية بعيدها القومي بحضور الدكتور محمد الشحات، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، منال عطية، رئيس حي غرب المنصورة، العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، أعضاء مجلس النواب، القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال المحافظ، إن الشباب مصدر الفخر للدولة المصرية، ولن يكون لديهم انتماء لوطنهم ما لم يكن لهم انتماء لأسرهم، وطالب الشباب بالتمسك بالوطن والعمل بإخلاص وبذل كل الطاقات للنهوض بمصر.

وأشار الشعراوي إلى أن مصر تشهد نهضة كبيرة في شتي المجالات، بسواعد أبنائها من الشباب الذين يعملون ويشاركون في كافة المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات الخدمية.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل بدأ بالوقوف دقيقة حداد علي أراوح شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أرضة وترابة، كما شمل البرنامج تقديم ثلاث عروض رياضية وفنية لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.