مجلس مدينة العريش يعلن الاستعدادت لأى كوارث طبيعية





شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن المركز الإعلامى لمدينة العريش الليلة فى بيان له، استعدادته للتعامل مع أى كوراث طبيعية محتملة.

وجاء فى البيان "أنه في اطار استعدادات مجلس مدينة العريش للتعامل مع اي كوارث طبيعية محتملة ، وبتوجيهات اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، بضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة اي كوارث طبيعيىة قد تحدث نتيجة اي ظروف طارئة تتعرض لها محافظة شمال سيناء".

حيث التقي اليوم سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء بالمسئولين فى إدارة الازمات بمجلس مدينة العريش والمركز الاعلامي ، وتم شرح الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال إدارة الأزمات بمجلس مدينة العريش بالتنسيق مع المركز الاعلامي للمجلس".

وطالب سكرتير عام مساعد المحافظة بتحديث البيانات الخاصة بغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمصالح، والتنسيق فيما بينهم من خلال تجميع البيانات الخاصة بالمعدات والمستلزمات والأدوات لمواجهة اي كوارث من المحتمل ان تحدث في الفترة القادمة.

وفى سياق متصل اجرت مدارس فى مدينة العريش اليوم اعمال تدريبات على اخلاء المدارس، وخلال العمليات تم تدريب الطلبة والمعلمين على الأخلاء السريع للفصول والتجمع فى مكان .