مبيعات المؤسسات المصرية تهبط بالبورصة فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع





كتب هانى الحوتى

دفعت ضغوط مبيعات المؤسسات المصرية إلى تراجع كل مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.500 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 55.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59 ألف جنيه، 54.8 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.20% عند مستوى 2647 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 94 شركة، ولم تتغير 27 شركة.