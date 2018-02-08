مباشر تتوقع انخفاض التضخم إلى 15% فى فبراير.. وتراجع الفائدة 1%





كتب هانى الحوتى

توقعت شركة مباشر العالمية، أن يسجل معدل التضخم لشهر فبراير حوالى 15% لينهى مارس وربع العام الأول بحوالى 13-13.5%، ليقترب البنك المركزى المصرى من تحقيق مستهدفه لمعدل التضخم 13% أسرع مما راهن عليه فى الربع الأخير من عام 2018.

وأضافت مباشر، فى تقرير لقسم البحوث أعدته إسراء أحمد، أن الظروف مواتية لبدء إجراء خفض أسعار الفائدة المنتظر طويلاً، ربما بـ 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 15 فبراير.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات التضخم لشهر يناير لإجمالى الجمهورية، والذى سجل 17% على أساس سنوى مقارنة بـ 22.3% فى ديسمبر 2017، وهو انخفاض كبير يؤكد أن 2018 ستكون أقل قسوة فى وتيرة زيادة الأسعار من سابقتها، وبشكل كبير، وبالرغم من أن معدل التضخم فى يناير استفاد بشكل أساسى من أثر سنة الأساس، إلا أنه كذلك تأثر بانخفاض طفيف فى مستوى الأسعار للشهر الثانى على التوالي، بحوالى -0.2 %.

ولعب بند الأغذية والمشروبات الدور الأكبر فى انخفاض التضخم كما كان فى ارتفاعه، حيث سجل البند المذكور انخفاضاً فى تضخم أسعاره على أساس سنوى من 25.3% فى ديسمبر 2017 إلى 16.6% فى يناير 2018، كما سجلت بنود المسكن والوقود، المطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً على أساس سنوى بشكل ملحوظ وكذلك فى مساهمتها فى إجمالى معدل التضخم المسجل خلال الشهر.

وعلى أساس شهرى، انخفضت أسعار بند الأغذية والمشروبات خلال يناير بحوالى 0.25% بالمقارنة بشهر ديسمبر، فى حين ارتفعت أسعار بنود المسكن والوقود وكذلك السلع والخدمات المتنوعة فسجل إجمالى التضخم الشهرى معدلاً سالباً قدره 0.25%.