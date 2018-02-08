مباحث أخميم بسوهاج تضبط رشاش بورسعيد و260 قرص تامول بحوزة عاملين

مباحث أخميم بسوهاج تضبط رشاش بورسعيد و260 قرص تامول بحوزة عاملينالخميس، 08 فبراير 2018 09:28 م
سلاح-ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز عامل يقيم بناحية قرية الحواويش وبحوزته رشاش بورسعيدى طويل و9 طلقات وضبط أخر وبحوزته 260 قرص تامول بقصد الإتجار.
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط مباحث أخميم مفادها حيازة عامل لرشاش بورسعيدى وعامل أخر لأقراص مخدرة .
وبعرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة وضبط المتهمين متلبسين بالحرز والحيازة.
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع وقاده الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز والنقيبان إبراهيم صقر وعمرو القاضى معاونى مباحث المركزوتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفر الكمين الأول عن ضبط على . ح . ع عامل ويقيم بناحية قرية الحواويش وبحوزته رشاش بورسعيد عيار 9 مم طويل بخزينه و 9 طلقات حيه من ذات العيار يحمل ارقام 236600 وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح وتحرر عن ذلك المحضر رقم 562 اداري أخميم.
وأسفر الكمين الثانى عن ضبط ع . ع . ع 45 سنه عامل ومقيم بندر أخميم وبحوزته 260 قرص تامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ 410 جنيه وتحرر المحضر رقم 563 إدارى أخميم 2018.
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