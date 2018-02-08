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مارتن شولتز عازم على التخلى عن رئاسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا

الخميس، 08 فبراير 2018 12:00 ص
مارتن شولتز عازم على التخلى عن رئاسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا مارتن شولتز


(أ ف ب)
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أعلن زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى مارتن شولتز، أنه يعتزم التخلى عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا بعد الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومى مع المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى البالغ 62 عاما "قررت الانضمام الى الحكومة بصفتى وزيرا للخارجية".

وأضاف للصحفيين فى برلين أنه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه.

ودعا لخلافته اندريا ناليس البالغة من العمر 47 عاما وزعيمة الكتلة البرلمانية للحزب. وفى حال اختيارها، ستكون ناليس أول امرأة تتولى المنصب.

وقال شولتز وبجانبه ناليس إن "الحزب يضم اليوم أعداداً أكبر من الشباب والنساء" وأنه بعد 150 سنة، حان الوقت لأن تقود امرأة الحزب.

وأضاف: "أعتقد أن هذه الخطوة تحبذها قطاعات واسعة من حزبنا"، معلنا أن الحزب سيعقد مؤتمرا خاصا لطرح ترشيح ناليس، بعد تصويت 460 ألفا من ناشطين الحزب على اتفاق الائتلاف مع ميركل، والمتوقع اعلان نتائجه فى 4 مارس.

وفى حال رفض الحزب الاتفاق، فالأرجح أن تنظم ألمانيا انتخابات جديدة.

 

 

        


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مارتن شولتز

الحزب الاشتراكى الديمقراطى

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