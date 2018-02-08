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لافروف: أمريكا شنت حملة لتجعل روسيا "دولة تابعة"

الخميس، 08 فبراير 2018 06:23 م
لافروف: أمريكا شنت حملة لتجعل روسيا "دولة تابعة" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت حملة حتى تجعل روسيا "دولة تابعة".

وقال لافروف - فى كلمة بمناسبة يوم الدبلوماسيين نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن محاولات عزل وإخضاع روسيا ستبوء بالفشل ، مؤكدا أن موسكو لا تزال لاعبا أساسيا فى الأجندة الدولية وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن روسيا حققت نجاحا واضحا فى التسوية السورية وغيرها من النزاعات الإقليمية ، وتستمر فى المضى قدما فى نهجها الخارجى المستقل.

 


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